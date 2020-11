Natalia Dyer di Stranger Things diventa una maniaca della masturba***** nel film “Yes, God Yes”.

I fan di Stranger Things, serie di successo targata Netflix, sono rimasti imbarazzati: Nancy Wheeler/Natalia Dyer nel nuovo film “Yes, God Yes” diventa dipendente dalla masturbazione.

Natalia Dyer, 25 anni, che deve il suo successo a Stranger Things, nella comedy che tratta il delicato tema dell’educazione ses*uale nelle scuole cattoliche, questa volta interpreta Alice, un ruolo completamente diverso.

In “Yes, God, Yes”, la 16enne scopre la masturbazione attraverso una chat online abbastanza piccante.

La sinossi recita:

“Nel Midwest all’inizio degli anni 2000, la sedicenne Alice è sempre stata una brava ragazza cattolica. “

a quando una chat di AOL diventa audace, scopre la masturbazione e arrivano i sensi di colpa.

In cerca di redenzione, frequenta un misterioso ritiro religioso per cercare di reprimere i suoi impulsi, ma non è facile, soprattutto dopo che un ragazzo carino (Wolfgang Novogratz) inizia a flirtare con lei”.

Il film è uscito nel 2019, ma durante l’estate era possibile noleggiarlo o acquistarlo su Amazon Prime Video e iTunes.

Da quando, il 25 novembre, è arrivato su Netflix i fan di Stranger Things sono rimasti inizialmente imbarazzati a vedere Nancy, cui si erano affezionati, in un ruolo così diverso ma le recensioni sono state comunque positive.

Uno ha scritto:

“Natalia Dyer/ Alice, tormentata dai sensi di colpa comincia a scontrarsi con l’indottrinamento cattolico e goffamente è alla ricerca di sé attraverso il piacere personale”.

Altri si sono soffermati sulla tematica del film ed espresso le loro opinioni. “Ho iniziato a guardare #YesGodYes su Netflix. Non sono cattolico, ma sono stato costretto a frequentare una scuola della Chiesa di Cristo (anni ’90) fino a quando sono stato espulso in seconda media. “

Il ritratto di Christian sull’educazione ses*uale è incredibilmente preciso”. (Fonte: Sun)