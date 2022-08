Nichelle Nichols, una delle protagoniste della celebre serie tv Star Trek, è morta a 89 anni. A dare l’annuncio è stato il figlio Kyle Johnson sulla sua pagina Facebook.

Nichelle Nichols è morta: addio al tenente Nyota Utoya di Star Trek

“Mi dispiace informarvi che una grande stella del firmamento non brilla più per noi”, ha scritto. “Ieri notte, mia madre, Nichelle Nichols, è morta per cause naturali. La sua luce, tuttavia, come le antiche galassie, rimarrà per noi e per le generazioni future”.

“Lunga vita e prosperità”, ha scritto il figlio di Nichelle Nichols, richiamando lo storico saluto vulcaniano della serie tv americana.

L’attrice aveva interpretato il tenente Nyota Uhura in Star Trek, la serie originale, dal 1966 al 1969, ed era stata un esempio per tutte le attrici afroamericane negli Stati Uniti.

Stark Trek, Nichelle Nichols e il bacio con William Shatner

Sempre nella serie Star Trek venne infranto un tabù con il bacio interrazziale tra Nichelle Nichols e il co-protagonista William Shatner, il capitano Kirk, nel corso dell’episodio “Umiliati per forza maggiore”, trasmesso il 22 novembre 1968.

Nichols era apparsa anche in sei spin-off per il grande schermo a partire dal 1979 con “Star Trek: The Motion Picture” e aveva frequentato moltissime convention dei fan di “Star Trek”.

Aveva anche servito per anni come reclutatrice della NASA, aiutando a portare le minoranze e le donne nel corpo degli astronauti.

Il presidente Usa Joe Biden: “La nostra nazione in debito con Nichelle Nichols”

In sua memoria il presidente americano Joe Biden ha scritto: “La nostra nazione sarà per sempre in debito con artisti stimolanti come Nichelle Nichols, che ci hanno mostrato un futuro in cui unità, dignità e rispetto sono pietre miliari di ogni società”.