ROMA – Scene da panico al “Marriage License Bureau” di Las Vegas. Qui, Nicolas Cage è stato filmato “visibilmente ubriaco” mentre urlava frasi sconnesse.

A provarlo a calmare c’è la fidanzata Erika Koike. I due, a quanto pare, si stanno per sposare. L’attore però, a qgiudicare da queste immagini non sembra molto contento delle nozze. Sembra infatti fuori di sé e, sotto gli occhi di alcuni testimoni, inizia a dare show.

Secondo il Daily Mail Cage che pubblica un video in esclusiva, l’attore avrebbe detto: “Lei vuole prendersi tutti i miei soldi. Il suo ex è uno spacciatore, è un drogato”. Mentre dice queste frasi, Cage cammina su e giù per un corridoio borbottando. A poca distanza c’era la fidanzata che continuava a ripetergli: “Baby non ti ho mai chiesto di farlo. Dai, andiamo“.

Nicolas Cage ha 55 anni. E’ già stato sposato tre volte ed ha due figli. A scoprire le sue intenzioni matrimoniali era stato E! Online che aveva scovato online la richiesta di licenzia matrimoniale presentata da Cage nella contea di Clark (quella di Las Vegas ndr), in Nevada.

Erika Koike è una make-up artist. I due starebbero insieme da circa un anno, ma finora hanno sempre mantenuto un basso profilo. Sono stati fotografati insieme in vacanza a Porto Rico nell’aprile 2018, e poi per le strade di Los Angeles un mese dopo.

La licenza di nozze, come spiega Vanity Fair, di solito ha una durata di 30 giorni. E’ probabile quindi che le nozze verranno celebrate a breve. Il portavoce dell’attore ha però rifiutato qualuque commento. Come se non bastasse, ora però spunta questo video a complicare le cose.

La prima volta, Nicolas Cage è stato sposato con Patricia Arquette. Era l’aprile 1995, i due hanno divorziato nel 2001. Dopo è toccato a Lisa Marie Presley, sposata nell’agosto 2002. La richiesta di divorzio sarebbe arrivata solo tre mesi dopo.

La terza moglie dell’attore è stata Alice Kim. I due si sono sposati nel 2004 e nel 2005 hanno dato il benvenuto a Kal-El. Dopo 12 anni, la parola la separazione, avvenuta nel gennaio 2016. Cage ha anche un altro figlio: Weston Coppola Cage, 28, nato dalla relazione con Christina Fulton.

Copia questo link per vedere il video (https://www.dailymail.co.uk/news/article-6852691/Drunk-Nicolas-Cage-makes-scene-applying-marriage-license-girlfriend.html)

Fonte: Daily Mail, Vanity Fair