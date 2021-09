Nino Castelnuovo è morto a 84 anni, ha raggiunto la popolarità con il ruolo di Renzo nei Promessi Sposi. Nino Castelnuovo si è spento il 6 settembre a Roma dopo un lunga malattia. Aveva 84 anni.

Nino Castelnuovo è morto a 84 anni, l’annuncio della sua famiglia

Ne danno la notizia la moglie M. Cristina, il figlio Lorenzo e la sorella Marinella.

La famiglia – informa una nota – “si chiude nel dolore per la perdita del caro Nino e richiede comprensione e riservatezza in questo momento difficile”. I funerali si terranno a Roma in forma strettamente privata.

Nino Castelnuovo è morto a 84 anni, è diventato famoso interpretando Renzo nei Promessi Sposi

Castelnuovo è diventato uno degli attori più popolari in Italia grazie al ruolo di Renzo Tramaglino nella riduzione televisiva de I promessi sposi, andata in onda sul primo canale della Rai nel 1967, per la regia di Sandro Bolchi.

Le sue scelte successive hanno privilegiato la televisione, dove ha preso parte a numerosi sceneggiati che hanno fatto seguito al primo grande successo; da ricordare Ritratto di donna velata (1974), con Daria Nicolodi. Nel 1976 subisce una grave perdita familiare, quando suo fratello Pierantonio viene picchiato a morte. Come scrive Wikipedia, nel 1994 ha subito un’altra grave perdita: muore in un incidente stradale l’altro fratello Clemente.

Recita superbamente in uno dei più premiati film di tutti i tempi, Il paziente inglese (1996), nei panni dell’entusiasta archeologo italiano D’Agostino. Il pubblico lo ricorda ancora per la sua lunga carriera di atletico testimonial nella pubblicità dell’Olio Cuore, in cui veniva ripreso nell’atto di saltare una staccionata. Nel 2013 Castelnuovo ha vestito i panni dello spregiudicato giudice Savio, nella serie Le tre rose di Eva 2, ruolo che ha continuato a ricoprire anche nella terza stagione della serie televisiva nel 2015.

Colpito da glaucoma, che lo aveva reso ipovedente, si spegne a Roma il 6 settembre 2021 dopo una lunga malattia a 84 anni.