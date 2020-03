Olga Kurylenko, la bond-girl positiva al coronavirus: “Sono chiusa in casa”

ROMA – Positiva al coronavirus la bond-girl del film Quantum of Solace del 2008 Olga Kurylenko. La bond-girl lo ha annunciato la sua positività al coronavirus sul suo profilo Instagram: “Chiusa in casa dopo essere stata trovata positiva al test per il coronavirus“.

La didascalia accompagna una foto in cui si vede l’attrice guardare fuori dalla finestra.

L’ex modella ucraina ha detto di essere malata da almeno una settimana e i suoi sintomi principali sono febbre e affaticamento.

“Sono rinchiusa a casa dopo essere risultata positiva al Coronavirus – le parole dell’attrice – In realtà sono malata da quasi una settimana. Febbre e affaticamento sono i miei sintomi principali. Abbiate cura di voi e prendetelo sul serio!”.

Nata a Berdjans’k da padre ucraino e madre russa, Olga Kurylenko si è trasferita a Mosca e ha cominciato la carriera di modella a 15 anni, per poi proseguire due anni dopo in Francia. L’esordio come attrice è del 2001, in un episodio della serie televisiva “Largo Winch”.

L’attrice, oltre a 007, ha recitato anche in Hitman e Oblivion con Tom Cruise. Ma la Kurylenko ha recitato anche con il nostro Giuseppe Tornatore in “La corrispondenza”.

Fonte: Agi, Instagram.