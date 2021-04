Oscar 2021, vincitori di tutte le categorie: Her batte Laura Pausini, Nomadland vince tre premi

Oscar 2021, tutti i vincitori dei premi per il cinema. Laura Pausini non ce l’ha fatta a vincere il premio per la miglior canzone originale. La rapper Her ha battuto la cantante italiana. Il trionfatore della serata è stato il film Nomadland, che ha vinto 3 premi (tra cui miglior film e migliore attrice protagonista).

Oscar 2021, nessun premio per gli italiani (Pausini e Pinocchio di Garrone)

Trasferta hollywoodiana senza fortuna per l’Italia che torna da Los Angeles senza Oscar nonostante le tre candidature. Non ce l’ha fatta Laura Pausini con la sua “Io sì” , canzone originale per La vita davanti a sè di Edoardo Ponti. Non ce l’hanno fatta Mark Coulier, Dalia Colli e Francesco Pegoretti per il trucco di Pinocchio. Niente da fare anche per Massimo Cantini Parrini per i costumi sempre di Pinocchio di Matteo Garrone.

Oscar 2021, tutti i vincitori