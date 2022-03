Oscar 2022, tutti i premi: ecco chi ha vinto. Trionfo di Coda. Niente statuetta per Sorrentino

Nella notte sono stati assegnati i premi Oscar del 2022. Coda – I segni del cuore è il film protagonista della serata. Tre i premi: quello per la miglior regia, alla miglior sceneggiatura non originale e quello assegnato a Troy Kotsur come miglior attore non protagonista. Niente premio Oscar per il nostro Paolo Sorrentino che era candidato da i film stranieri con il suo E’ stata la mano di Dio.

Oscar, tutti i vincitori