NEW YORK – Jennifer Lawrence ha ammesso di aver bevuto un po’ troppo alla première newyorkese del suo ultimo film Red Sparrow. Commentando ironicamente le foto cui ha gli occhi effettivamente sbarrati, l’attrice ha detto: “Sembrava mi avessero fatto l’elettrochoc. Una regina del gotico fatta di crack”.

Alla premiazione degli Oscar, bellissima nel suo abito Dior laminato, la Lawrence è stata vista bere del vino a ripetizione. Sembra aver sfruttato al massimo dell’alcol offerto faticando allo stesso tempo per trovare il suo posto. Nelle foto si vede mentre tiene in mano un calice di vino bianco. Con l’altra intanto solleva il vestito, alza una gamba forse nel tentativo di saltare proprio su una delle poltrone.

Alla fine è finita per sedersi accanto a Emma Stone, che non ha mancato di prendere in giro dopo una battuta di Jimmy Kimmel che ricordava come lo scorso anno fosse stato annunciato il vincitore sbagliato nella categoria “miglior film”. In un primo momento sembrava La La Land, cui era protagonista la Stone, salvo poi scoprire che era stata aperta la busta sbagliata (clicca qui per vedere tutte le foto).