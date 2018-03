ROMA – Conquistato e già rubato. L’Oscar per la migliore attrice a Frances McDormand era stato rubato nella notte, prelevato da un tavolo del Governor’s Ball dove, come da tradizione per i vincitori, la McDormand era andata una volta finita la cerimonia.

E’ infatti a questo party ufficiale che le statuette vengono etichettate con il nome del vincitore. C’è però un lieto fine. La statuetta è stata ritrovata e il responsabile è stato già arrestato dalla polizia.