ROMA – Sir David Attenborough, 92 anni, sarà la voce narrante di “Our Planet”, la serie di otto documentari Netflix creata in collaborazione con Silverbacks Film e WWF girata nell’arco di quattro anni in 50 paesi.

Intervenendo all’evento State of the Planet organizzato dal WWF a Londra, Sir David Attenborough ha dichiarato: “Vogliamo portare gli spettatori in uno spettacolare viaggio di scoperta che mostri la bellezza e la fragilità della natura. Oggi siamo diventati la più grande minaccia per la salute della nostra ‘casa’, ma possiamo ancora affrontare le sfide, a patto di agire ora. Our Planet riunisce alcuni dei migliori cineasti e ambientalisti del mondo e sono lieto di contribuire a portare questa importante causa all’attenzione di milioni di persone in tutto il mondo”, scrive il Daily Mail. Attenborough, che ha lavorato con la BBC per più di 60 anni, ha lanciato una campagna con Blue Planet per ridurre l’uso della plastica e nella serie “Dynasties”, in onda su BBC One, avverte che il regno animale è in pericolo a causa della mancanza di spazio.

“Our Planet” sarà presentato in anteprima il 5 aprile 2019 in oltre 190 paesi. Il regista Alastair Fothergill ha detto che si tratta del “nostro impegno più ambizioso fino a oggi, speriamo che ispiri centinaia di milioni di persone in tutto il mondo in modo che possano capire le minacce che dobbiamo affrontare con urgenza, come mai prima d’ora. Le nostre troupe si sono avventurate in tutti gli angoli del globo per catturare sequenze mozzafiato e utilizzare le ultime tecnologie di ripresa.

Lanciata su Netflix contemporaneamente in tutto il mondo, questa serie consentirà alle persone di connettersi e comprendere la responsabilità condivisa che tutti noi abbiamo”. Colin Butfield, Direttore esecutivo di WWF-UK e produttore esecutivo di Our Planet, ha dichiarato:”Siamo la prima generazione in grado di avere la piena consapevolezza dell’impatto dell’azione umana sul pianeta, e l’ultima ad avere la possibilità di porvi rimedio. È il momento di agire e iniziare il nostro percorso verso un futuro migliore. Progetti come Our Planet rappresentano una straordinaria opportunità di diffusione del messaggio e sensibilizzazione del pubblico”.