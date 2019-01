ROMA – Paolo Paoloni, attore di 89 anni, è morto il 9 gennaio. Scoperto da Luciano Salce, Paoloni recitò in molte pellicole a partire dal 1968 ed è celebre per il suo ruolo di Duca Conte Maria Rita Vittorio Balabam, meglio noto come il megadirettore galattico del film Fantozzi.

Nella sua carriera Paoloni ha interpretato soprattutto commedie, ma ha preso parte anche a film dell’orrore come Cannibal Holocaust, La casa nel tempo e Fairytale.

In televisione, l’attore ha fatto parte del cast della serie Nebbia in Val Padana nel 2000, dove interpretava il maggiordomo della villa di Cochi & Renato. Paoloni è apparso anche in due episodi della popolare serie televisiva Rai Don Matteo, nel 2006 e nel 2011. Oltre al cinema e alla televisione, è stato attore e regista di teatro.

Ecco la celebre scena della telefonata tra Fantozzi e il megadirettore galattico: