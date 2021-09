Paolo Sorrentino chi è, età, dove e quando è nato, Daniela D’Antonio, figli, vita privata, dove vive, È stata la mano di Dio, biografia, film e carriera. Il regista e sceneggiatore Paolo Sorrentino, in occasione della 78esima Mostra del Cinema di Venezia, presenta in concorso il suo ultimo film, È stata la mano di Dio.

Dove e quando è nato, età, biografia di Paolo Sorrentino

Paolo Sorrentino è nato a Napoli il 31 maggio del 1970. Ha 51 anni. Nato e cresciuto nel quartiere Vomero, Sorrentino perde i genitori all’età di 16 anni a causa di un avvelenamento da monossido di carbonio derivante da una stufa. Studia alla facoltà di Economia e Commercio, ma a 25 anni decide di abbandonare gli studi per intraprendere la carriera cinematografica. Dopo aver lavorato come assistente alla regia nel film I ladri di futuro di Enzo Decaro, nel 1991 fa il suo esordio alla regia con il cortometraggio Un paradiso.

La moglie Daniela D’Antonio e i figli: dove vive, vita privata di Paolo Sorrentino

Sorrentino è sposato con la giornalista Daniela D’Antonio. La coppia ha due figli, Anna e Carlo. Il regista vive con la propria famiglia in un appartamento a Roma, aperto alle telecamere del programma A raccontare comincia tu di Raffaella Carrà nel 2019. Oltre al cinema, Sorrentino è un grande appassionato di calcio, è tifoso del Napoli e grandissimo estimatore di Maradona.

Dai primi film al Premio Oscar: la carriera di Paolo Sorrentino

Dopo aver realizzato il cortometraggio L’amore non ha confini, del 1998, Sorrentino fa il suo debutto con il lungometraggio L’uomo in più, del 2001. Il film viene presentano al Festival di Venezia, candidato a tre David di Donatello e Sorrentino vince il Nastro d’Argento per il miglior regista esordiente. Nel 2004 realizza Le conseguenze dell’amore, con Toni Servillo. Il film si aggiudica cinque David di Donatello (miglior film, regista, sceneggiatura, attore protagonista e direttore della fotografia), e tre Nastri d’argento (migliore attore protagonista, attore non protagonista e direttore della fotografia).

Nel 2006 scrive e dirige il film L’amico di famiglia. Due anni dopo, nel 2008, partecipa alla selezione ufficiale del Festival di Cannes 2008 con il film Il divo, ispirato alla figura di Giulio Andreotti e interpretato da Toni Servillo. La pellicola si aggiudica il Premio della giuria, riscuotendo critiche positive dall’Italia e dall’estero.

Nel 2011 realizza il suo primo film in lingua inglese, This Must Be the Place, con Sean Penn. Il film vince il David di Donatello per la migliore sceneggiatura. Nel 2013 il regista presenta al Festival di Cannes La grande bellezza, che segna il miglior successo del regista al botteghino. Il film ottiene molte critiche favorevoli dall’estero: vince 4 European Film Awards, il Golden Globe per il miglior film straniero, il Premio BAFTA al miglior film straniero e 5 Nastri d’argento. Il riconoscimento più prestigioso, però, arriva in occasione della 86esima edizione della cerimonia degli Oscar, quando il film viene premiato all‘Oscar come miglior film straniero.

Gli ultimi lavori di Paolo Sorrentino

Nel 2015 Sorrentino realizza Youth – La giovinezza, interpretato da Michael Caine, Harvey Keitel, Rachel Weisz, Paul Dano e Jane Fonda. La pellicola si aggiudica 3 European Film Awards e 3 Nastri d’argento. L’anno successivo scrive e dirige la sua prima serie tv, The Young Pope, con protagonisti Jude Law, Diane Keaton e Silvio Orlando. La serie ha un grande successo e viene così realizzata una seconda stagione, The New Pope. Nel 2018 gira il film Loro, ispirato alla figura di Silvio Berlusconi.

Nel 2021 Sorrentino scrive e dirige il film È stata la mano di Dio, il suo lavoro più personale, intimo e autobiografico in cui ripercorre l’adolescenza e la perdita dei genitori a 16 anni.