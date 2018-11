Pierluigi Battista e la scena del rapporto orale in Cosa fai a Capodanno?

ROMA – “Faccio un cameo nel film ‘Cosa fai a Capodanno?’, interpreto un montanaro licenzioso. Mi vergogno a dire altro…”. A parlare è il giornalista del Corriere della Sera e scrittore Pierluigi Battista, che a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, ha raccontato della sua apparizione cinematografica nella pellicola di Filippo Bologna.

La scena che lo vede protagonista si svolge in una Panda rossa, con il giornalista che viene interrotto mentre è intento in una scena di sesso orale: ”Io come Buster Keaton dico tutto con l’espressione del viso: all’inizio sembro estasiato, poi mostro disappunto e poi un certo desiderio che quell’interruzione termini il prima possibile…”.

Infine sulla scelta del regista di affidargli quel piccolo ruolo: “Lui diceva che avevo la faccia giusta per quella scena. Certo è una scena un po’ hard…”.