Ray Liotta, l'attore di Quei bravi ragazzi è morto. Aveva 67 anni. Stava girando un film nella Repubblica Domenicana

E’ morto Ray Liotta. L’attore aveva 67 anni. Liotta è diventato uno degli attori più popolari del cinema americano interpretando uno dei protagonisti di Goodfellas (Quei bravi ragazzi) diretto da Martin Scorsese e di Field of Dreams (L’uomo dei sogni) con Kevin Costner.

L’attore, secondo le prime informazioni, sarebbe morto nel sonno mentre si trovava nella Repubblica Dominicana per girare il film Dangerous Waters.

Liotta lascia una figlia, Karsen, nata nel 1998 dal matrimonio con la produttrice Michelle Grace. L’attore era legato a Jacy Nittolo con cui, scrive Deadline, avrebbe dovuto sposarsi.

Gli ultimi film

Liotta stava vivendo un momento di grande rinascita. Gli ultimi suoi impegni cinematografici includono ‘I molti santi del New Jersey’, ‘Storia di un matrimonio’ – per il quale ha ricevuto un Indie Spirit Award – e ‘No Sudden Move’. Aveva finito di girare ‘Cocaine Bear’, diretto da Elizabeth Banks, e avrebbe dovuto recitare nel film dal titolo provvisorio ‘The Substance’ al fianco di Demi Moore e Margaret Qualley.

Il cordoglio dei colleghi

A Hollywood in tanti stanno inviando messaggi di cordoglio. Jamie Lee Curtis: “Il suo lavoro come attore ha mostrato la sua complessità come essere umano. Un gentiluomo. Così triste da sentire”. Viola Davis: “Resta in pace. Ho amato il tuo lavoro”.