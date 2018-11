Red Land, il film che racconta la storia degli italiani gettati nelle foibe

ROMA –, un nome sconosciuto ai più, come pressoché sconosciuta è la triste vicenda delle foibe che ha visto tante vittime tra gli italiani che si trovavanonegli ultimi anni e dopo la fine della seconda guerra mondiale. È per il 73esimo anno dalla morte di Norma Cossetto, una giovane al tempo in procinto di laurearsi a Padova con una tesi dal titolo Rosso Istria in riferimento al colore della terra di una parte della penisola istriana, che il film, prodotto su iniziativa del senatoreè stato presentato oggi in conferenza stampa a Palazzo Madama.