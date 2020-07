Riccardo Scamarcio diventerà padre per la prima volta. A regalargli la gioia di un filgio è la sua compagna Angharad Wood. I due si sono sposati in gran segreto.

Riccardo Scamarcio, classe 1979, avrà un figlio da Anghard Wood, 46 anni e di nazionalità inglese.

La Wood, nella City di Londra gestisci un’agenzia di managment che gestisce attori e scrittori, la Tavistock Wood.

Sembra proprio che i due si siano incontrati proprio per questioni lavorative.

Da quel momento è scoccata la scintilla che ha permesso loro di conoscersi e iniziare una storia d’amore. La Wood ha anche una figlia: quella con la Scamarcio sarebbe quindi la seconda gravidanza per la manager.

La Wood, a quanto pare, non ama molto la vita mondana e non ha pagine social. Di lei non si consoce un granché.

Riccardo Scamarcio è stato paparazzato con lei in giro per l’Italia. Da quando stanno insieme, l’attore non si è mai soffermato a parlare di questa storia d’amore.

Il settimanale Diva e Donna ha scoperto che i due attendono un bebè. Lo stesso settimanale parla della possibilità che i due si siano sposati di nascosto

Detto Fatto, Bianca Guaccero: “L’ho conosciuto a 17 anni e…”

“Ho conosciuto Riccardo Scamarcio a 17 anni”.

A svelarlo è Bianca Guaccero nel corso di una puntata di Detto Fatto andata in onda a gennaio.

La conduttrice, in coppia con Jonathan Kashanian, ha raccontato alcuni aneddoti sulla sua vita privata, spiegando di aver conosciuto il bell’attore pugliese quando entrambi erano giovanissimi e di avere da allora instaurato un forte legame con lui (fonte: FanPage).