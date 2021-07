Richard Donner è morto a 91 anni. Il regista era noto nel mondo del cinema per aver diretto il primo film di Superman (1978), i famosissimi Goonies oltre ai film di Arma Letale. Richard Donald Schwartzberg, nome di battesimo, era nato nel Bronx, a New York, il 24 aprile 1930. Le cause della morte non sono state rese note.

I film diretti da Richard Donner

Dopo la regia del primo film The Omen con Gregory Peck e Lee Remick, Donner diresse il primo storico film di Superman nel quale comparivano Marlon Brando, Gene Hackman e Christopher Reeve. Nel 1985 ha firmato I Goonies, in collaborazione con Steven Spielberg e Chris Columbus. Nel 1987 Arma Letale e successivi capitoli. Ha diretto le saghe di Ultimo figlio, con il Generale Zod come nemico di Clark Kent, e Fuga da mondo bizzarro. Nel 2006, uno dei suoi ultimi lavori, Solo 2 ore, del 2006, con Bruce Willis.

Insieme alla moglie Shuler ha prodotto importanti blockbuster del calibro di X-Men (del 2000) che ha incassato 297 milioni di dollari in tutto il mondo e il suo prequel di successo del 2009, X-Men Origins: Wolverine, che realizzò al botteghino 379 milioni di dollari.

La morte di Richard Donner: i ricordi di Mel Gibson e Steven Spielberg

Parlando con Variety, Spielberg ha definito Donner “il professore più brillante, il motivatore più tenace e soprattutto il miglior Goonie tra tutti”.

Anche Mel Gibson l’ha voluto ricordare: “Donner! Amico mio, mentore mio! Quante cose ho imparato da lui! Sminuiva il suo stesso talento e grandezza con una robusta dose di umiltà, riferendosi a se stesso come a un “semplice vigile del traffico”. Lasciava a casa il suo ego e pretendeva che lo facessero gli altri. Era magnanimo di cuore e anima, che donava copiosamente a chiunque lo conoscesse. Se impilassimo tutte le buone azioni che ha fatto, toccheremmo un punto del firmamento ancora da scoprire. Mi mancherà terribilmente, per tutto il suo umorismo malandrino e per la sua saggezza”.