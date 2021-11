Ridley Scott, il regista contro i film della Marvel: “Sono noiosi come una mer..”

I film Marvel sono noiosi come una mer**. Il regista Ridley Scott, intervistato da Deadline, se la prende con i film Marvel: “Sono film senza buone sceneggiature. Io penso di aver girato tre grandi film di quelli che in un certo senso possono essere considerati supereroi. Tre film con buone sceneggiature. Uno sarebbe Alien con Sigourney Weaver. Un altro è il Gladiatore e uno Blade Runner”.

Il regista proprio in questi giorni ha annunciato che è stata conclusa la sceneggiatura per il secondo capitolo de Il Gladiatore.

Ridley Scott: “I cinecomic sono per lo più salvati dagli effetti speciali”

“Perché i film sui supereroi non hanno storie migliori? Magari l’ho sparata grossa, ma voglio dire, andiamo. I cinecomic sono per lo più salvati dagli effetti speciali e questo sta diventando noioso per tutti coloro che lavorano in grandi produzioni con gli effetti speciali”.

Ridley Scott e Blade Runner

Il regista di Alien, Blade Runner e il Gladiatore ha poi ricordato che non ha interesse a fare altri film di supereroi. In fondo il regista si dice convinto di aver fatto tutto il possibile sull’argomento. “Harrison Ford (in Blade Runner ndr) era un supereroe, ma tutti erano confusi perché alla fine è stato picchiato a morte dall’altro supereroe, che pensavano fosse il cattivo, ma si è rivelato un bravo ragazzo. Penso che questo sia piuttosto intrigante”.