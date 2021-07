Robert Downey Senior è morto nella serata del 6 luglio 2021 all’età di 85 anni, dopo una carriera come sceneggiatore, regista e attore. Ha lavorato a lungo per il cinema e la televisione e viveva a New York insieme alla moglie Rosemary Rogers.

Il suo vero nome era Robert Elias Jr, ma ha poi scelto di usare il cognome del patrigno James Downey quando ha provato a entrare nell’esercito pur essendo ancora minorenne, era nato a Manhattan nel 1936 E’ morto nel sonno nella sua residenza di New York. Da tempo era affetto dal morbo di Parkinson.

Robert Downey Senior e il figlio Robert Downey jr.

Downey Senior si sposa per la prima volta nel 1962 con Elsie Ann Ford, con cui ha avuto due figli: Allyson Downey, attrice e scrittrice, e Robert Downey Jr., attore. Il matrimonio è finito con il divorzio nel 1978. Nel 1994 la sua seconda moglie Laura Ernst, attrice e scrittrice, muore a causa della sclerosi laterale amiotrofica, dopo tre anni di matrimonio. Nel 1998 ha sposato Rosemary Rogers, autrice del best seller della Random House Saints Preserve Us! ed altri sette libri.

I film e la famiglia

I film di Downey SEnior erano spesso affari familiari. La sua prima moglie, Elsie Ann Ford, recita in quattro dei suoi film (Chafed Elbows, Pound, Greaser’s Palace, Moment to Moment), oltre a scriverne uno (Moment to Moment). La figlia Allyson Downey ed il figlio Robert Downey Jr. hanno fatto il loro debutto nella commedia fantastica Pound del 1970, rispettivamente a 7 ed a 5 anni. Allyson apparirà in solamente un altro film del padre, Up the Academy. La collaborazione con Robert Downey Jr. invece è composta da otto pellicole dirette da Downey Sr. (Pound, Greaser’s Palace, Moment to Moment, Up the Academy, America, Rented Lips , Too Much Sun, Piscine – Incontri a Beverly Hills) e da film in Downey Sr. appare come attore (La grande promessa ed Hail Caesar).