Robert Pattinson chi è, età, altezza, peso, fidanzata, Instagram, dove vive, dove e quando è nato, vita privata. Divenuto famoso per aver recitato nella serie Twilight, sarà anche il nuovo Batman. Andiamo a conoscere la sua vita privata.

Dove e quando è nato, età, altezza, peso, famiglia, la biografia di Robert Pattinson

Robert Douglas Thomas Pattinson è nato a Londra il 13 maggio 1986. Allo stato attuale ha dunque 35 anni. E’ del segno zodiacale del Toro. E’ alto 185 centimetri e il suo peso forma si attesta tra i 75 e gli 80 chili.

E’ nato a Londra, nel quartiere di Barnes, dove è cresciuto con i genitori. Figlio di Claire e Richard Pattinson (rispettivamente dirigente per un’agenzia di modelli e importatore d’auto d’epoca) ha frequentato la Harrodian Private School a Londra. Versato anche nella musica – sa suonare sia il pianoforte sia la chitarra – oltre che ex modello all’età di 16 anni. Deve la sua grande popolarità di attore soprattutto alla serie di film fantasy Twilight, dove interpreta il ruolo del vampiro Edward Cullen. Ha due sorelle: Victoria ed Elizabeth, la seconda è conosciuta anche come Lizzy.

Fidanzata Suki Waterhouse, figli, Kirsten Stewart, Instagram, dove vive, la vita privata di Robert Pattinson

Nell’estate del 2009 Pattinson ha iniziato una relazione con la sua co-protagonista di The Twilight Saga, Kristen Stewart. Per molto tempo, i due hanno deciso di non parlare della loro vita privata e non hanno confermato esplicitamente una relazione, ma fotografie di stampa e resoconti di testimoni oculari hanno spinto l’attenzione dei media e le speculazioni dei fan.

Tuttavia, la Stewart ha riconosciuto ufficialmente la sua relazione con Pattinson per la prima volta nel luglio 2012, quando Us Weekly ha pubblicato le foto della Stewart con il regista Rupert Sanders. Il giorno in cui sono state rilasciate le foto, Sanders, che aveva 19 anni più della Stewart, si è scusato in pubblico, così come Stewart tramite la rivista People. La Stewart e Pattinson si sono riconciliati nell’ottobre 2012, ma alla fine si sono lasciati a maggio 2013.

Nel settembre 2014 Pattinson ha iniziato a frequentare la cantante FKA Twigs. La coppia si è separata nell’estate del 2017. Dal 2018 è legato sentimentalmente all’attrice e modella Suki Waterhouse.

L’attore vive a Los Angeles. Il suo account ufficiale su Instagram conta centinaia di migliaia di fan.

Da Twilight a Batman, la carriera di Robert Pattinson

Come detto, Pattinson ha conosciuto la fama con Twilight, mentre c’è grande attesa per l’uscita di The Batman di Matt Reeves. Per rivivere tutta la sua carriera ci affidiamo a Wikipedia.