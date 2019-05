LONDRA – Il prossimo Bruce Wayne aka Batman potrebbe avere il volto dell’attore britannico Robert Pattinson, sarà diretto da Matt Reeves e l’uscita è in programma per il 25 giugno 2021.

Secondo quanto riportato da Variety, il 33enne attore britannico sarebbe stato scelto per interpretare il protettore di Gotham City nel nuovo “The Batman” di Matt Reeves, sostituendo il predecessore Ben Affleck, interprete del Cavaliere Oscuro in “Batman vs Superman: Dawn of Justice” e “Justice League”, e l’accordo dovrebbe concludersi a breve.

Le riprese del film diretto da Matt Reeves dovrebbero iniziare entro la fine dell’anno, tuttavia Deadline sostiene che nella short-list per ottenere l’ambito ruolo c’è anche l’attore britannico Nicholas Hoult (X-Men, La favorita).

Pattinson, già interprete del vampiro Edward Cullen nella fortunata saga “Twilight”, è interprete con Willelm Dafoe del film “The Lighthouse” di Robert Eggers presentato al Festival di Cannes. (Fonte: Daily Mail)