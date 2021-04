Chi è Rocco Papaleo: età, altezza, moglie, figlio, dove vive, Instagram, biografia e vita privata dell’attore originario della Basilicata. E’ uno degli attori più apprezzati negli ultimi anni, soprattutto per i suoi ruoli comici e per un modo di parlare che è diventato peculiare.

Dove e quando è nato, età, altezza, biografia e dove vive Rocco Papaleo

Antonio Rocco Papaleo è nato a Lauria, in provincia di Potenza, il 16 agosto 1958. Dunque allo stato attuale ha 62 anni ed è del segno del Leone. La sua altezza dichiarata è di 1,72 metri. Attualmente vive a Torino, dove si è trasferito dopo aver vissuto per molti anni a Roma.

Si trasferisce da a Roma per studiare Ingegneria e poi Matematica all’Università. Ma dopo essere stato iscritto per molti anni ha abbandonato gli studi. E ha dovuto dirlo al padre e alla madre, che all’inizio non l’avrebbero presa troppo bene. In compenso ha iniziato a muovere i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo come cabarettista, comico, attore teatrale, cantante e musicista.

Debutta in teatro nel 1985 con lo spettacolo di Salvatore di Mattia Sussurri rapidi, ma la sua fama si consolida grazie al ruolo televisivo di Rocco Melloni nella serie Classe di ferro (1989/1991). Per questa serie ha anche scritto la sceneggiatura di alcune puntate.

Ex moglie Sonia Peng, figlio Nicola, Instagram: la vita privata di Rocco Papaleo

Rocco Papaleo ha una ex moglie, Sonia Peng. Lei, svizzera, è stata scenografa di alcuni suoi film (per esempio Basilicata Coast to Coast). Dal loro matrimonio è nato Nicola Papaleo, che oggi ha più di 20 anni.

Nonostante si siano lasciati, Rocco e Sonia sono rimasti in buoni rapporti. Ecco cosa ha raccontato l’attore in una intervista a Vanity Fair: “Il fatto che il matrimonio sia fallito non significa che per me non fosse importante. Alla mia ex moglie sarò legato per sempre, anche come artista: è la scenografa dei miei film. Porto ancora la fede, l’ho spostata a destra però”.

Rocco Papaleo ha un profilo ufficiale su Instagram, che usa soprattutto per postare foto relative alla sua vita lavorativa.