La cantante Arisa, in occasione dell’uscita del nuovo album “Ero Romantica”, ha diffuso nei giorni scorsi una serie di proprie fotografie artistiche attraverso i social network e ha pubblicamente dichiarato il proprio interesse, circa eventuali proposte di girare un film a luci rosse, che però la cantante ha censurato con l’aggettivo inglese “soft”.

Rocco Siffredi: “Arisa è una bomba a livelli surreali, sono un suo grande fan”

Il magazine MOW ( mowmag.com) ha interpellato al riguardo il più noto attore, regista e produttore di cinema internazionale per adulti, l’italiano Rocco Siffredi: “Ho visto la sua dichiarazione e anche le foto che posta sui social. Ti devo dire che quando ho letto “soft” ho esclamato: “Che peccato!”.

E il 57enne attore di Ortona (CH), ha specificato al magazine lifestyle di AM Network, anche la motivazione:

“Sono un fan di Arisa, a me piace molto come donna. Non seguo molto la musica italiana ma apprezzo parecchio lei sia fisicamente che per il suo modo di pensare e di fare. Arisa è una bomba a livelli surreali”, sottolineando anche i riscontri altrui, sul proprio telefono.

“Personaggi famosi dello showbiz italiano, gente che di solito non sento per queste cose, mi ha inondato di messaggi su di lei da quando è uscita quella sua dichiarazione. Tra vip e persone comuni stanno tutti on fire. Mi scrivono: “Speriamo che lo faccia, speriamo che lo faccia davvero!”. Ovviamente gli piacerebbe vederla con me.”

Intervistato da mowmag.com il celebre attore, regista e produttore di intrattenimento per adulti, ha confermato il vivo interesse per un lungometraggio a luci rosse con Arisa:

“Ma certo! – ha esclamato entusiasta – darei tutto quello che ho a disposizione per fare il film dei film con lei.”, specificando infine che:

“Onestamente, per me sarebbe molto complicato restare sul soft con lei. A meno che non accettasse di mostrare solo il viso e il corpo, senza far vedere altro in video. Così sarebbe fantastico e troveremmo sicuramente un accordo che vada bene per entrambi.”

Rocco Siffredi e la parodia di X Factor con la sosia di Arisa

E il famoso divo internazionale per adulti, ha anche ricordato l’episodio in cui gli avvocati della cantante gli scrissero per la parodia dall’esplicito titolo di “XXX Factor”: nel cast figuravano alcuni personaggi ispirati all’edizione del talent per il pubblico italiano:

“Simona Ventura che avevo fatto interpretare da un nero di New York con sotto… – specifica nei minimi dettagli Rocco Siffredi – Lei mi chiamò e mi disse: “Ma perché dovevo essere proprio l’uomo?” e, circa l’attice somigliante alla cantante Rosalba Pippa:

” Era preoccupata che volessi fare una serie di film con la sua sosia – ricorda a mowmamag.com – questa non era assolutamente la mia intenzione, la cosa sarebbe comunque finita lì.

Quindi non ci sono stati ulteriori problemi. Lei in realtà è stata molto carina: l’avvocato mi disse che si era preoccupata solo perché la gente fermava i suoi genitori al supermercato per dirgli che la figlia avesse fatto un film a luci rosse. Era stato uno choc per loro!”

Ma nel caso in cui la mentalità fosse oggi più aperta, Siffredi specifica: “La troverei una cosa bellissima! E poi può essere anche che la sua femminilità sia diventata talmente prorompente da farla sentire pronta a un passo del genere.

Non bisogna dimenticare che le donne cambiano e cambiano anche con l’età: diventano molto più consapevoli della propria persona e magari decidono di osare di più nella vita privata come anche – perché no? – artisticamente.”