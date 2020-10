Rocco Siffredi e la sua famiglia avrebbero il coronavirus, a svelarlo è Dagospia.

Rocco Siffredi sarebbe positivo al coronavirus, lo svela Dagospia con un flash pubblicato sul suo sito internet.

Nell’articolo non si legge molto ma Dagospia spiega come non sarebbe positivo solamente Siffredi.

Secondo il sito internet, avrebbero il coronavirus anche l’autista, la donna di servizio ed il resto della famiglia.

Le ultime settimane sono state piuttosto intense per l’attore a luci rosse.

Infatti, una settimana fa, si trovava a Roma per scrivere il copione sulla serie televisiva che racconterà la sua carriera e la sua vita privata.

Ieri si trovava a Berlino per ritirare ben due premi al festival internazionale a luci rosse (infatti Siffredi è ancora il numero uno del cinema per adulti…).

Oggi si trova a Budapest, da sempre una delle capitali delle pellicole hard, e si troverebbe in isolamento.

Come sta?

Non è dato saperlo perché al momento Dagospia ha comunicato solamente le positività di Siffredi, del resto della famiglia, dell’autista e della donna di servizio.

Quindi non sappiamo se Siffredi ed il resto del suo entourage sono asintomatici o presentano dei sintomi più o meno seri.

Ma è probabile che nelle prossime ore sapremo di più sulle loro condizioni di salute perché la notizia si sta diffondendo velocemente sul web (fonte Dagospia).