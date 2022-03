Rocco Siffredi è l’icona del cinema a luci rosse italiano. Durante la sua lunghissima carriera, ha provato tante gioie sul set cinematografico ma è stato anche vittima di un dolorosissimo incidente.

Rocco Siffredi e quel dolorosissimo incidente sul set

Come spiega Barbara Costa sul sito Dagospia, Rocco ha provato un grande spavento quando, durante un rapporto orale, la mandibola di una delle attrici è venuta giù di colpo. Ovviamente la responsabilità non è stata di Rocco ma di una situazione già compromessa. Infatti, l’ex dell’attore aveva esercitato una violenza su di lei sfasciandole la mandibola. L’attrice era ricorsa alla chirurgia plastica per rimetterla a posto ma purtroppo si è ‘sfasciata’ nuovamente durante un rapporto con l’attore abruzzese.

Rocco Siffredi e la grande visibilità raggiunta grazie all’Isola dei Famosi

Come detto, Siffredi è noto per essere il leader del cinema a luci rosse italiano ma, con il passare degli anni, ha avuto anche l’abilità di ritagliarsi un ruolo fuori da questo mondo ed è diventato un personaggio televisivo italiano.

E’ riuscito a fare questo partecipando ad un reality show molto seguito come l’Isola dei Famosi. In questo programma tv è piaciuto al pubblico per il suo carisma e per il suo spiriti di iniziativa. Infatti è riuscito ad arrivare fino alla finalissima dove si è arreso solamente alle Donatella.