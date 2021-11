Rust set maledetto, dopo Alec Baldwin un altro incidente: tecnico morso da ragno velenoso, rischia l’amputazione

Nuovo incidente sul set di Rust. Set che ormai possiamo considerare maledetto. Un tecnico, infatti, è stato morso da un ragno velenoso e ora rischia di perdere un braccio.

Sullo stesso set qualche settimana fa Alec Baldwin uccise, non certo per colpa sua, la direttrice della fotografia Jason Miller con un colpo partito da una pistola caricata per errore. Nell’incidente rimase ferito anche il regista del film, Joel Souza.

Il tecnico ora rischia l’amputazione del braccio

Il tecnico morso, alle prese con sepsi e un principio di necrosi, ora rischia l’amputazione dell’arto. Online è stata creata una pagina per raccogliere donazioni per il tecnico, ricoverato in ospedale: “E’ stato sottoposto a diversi interventi, i medici stanno cercando di fermare l’infezione e di salvare il braccio”. L’amputazione sarebbe la soluzione estrema.

L’appello di Alec Baldwin

Solo ieri l’attore Baldwin aveva lanciato un appello via social: “Ogni set in cui si usano armi dovrebbe avere un agente di polizia, preso dalla produzione, per monitorare specificatamente la sicurezza”.