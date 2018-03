ROMA – Travolta da un’auto passata con il rosso, a Brooklyn. Con lei c’era la sua bambina di quattro anni, sul passeggino. Ruthie Ann Miles, attrice nella serie The Americans e in molti musical, ha visto morire così sua figlia. Stessa sorte anche per il figlio di una donna che si trovava con lei, anche lui morto sul colpo. Il bambino aveva un anno.

Ruthie si trova adesso in ospedale: le sue condizioni e quelle del bambino che porta in grembo non sono gravi. Alla guida dell’auto che ha travolto le quattro persone causando la morte dei due bambini una donna di 44 anni con problemi di salute che potrebbe aver perso il controllo della vettura per via di un collasso.