Salvatore Esposito chi è: dove e quando è nato, età, altezza, fidanzata Paola Rossi, figli e vita privata

L’attore Salvatore Esposito sarà uno degli ospiti di Verissimo.

Salvatore Esposito è nato a Mugnano di Napoli, in provincia di Napoli, il 2 febbraio 1986. Ha 35 anni ed è alto 184 cm. Salvatore Esposito è un attore italiano. È diventato noto principalmente per il ruolo di Genny Savastano nella serie televisiva Gomorra.

La moglie e i figli, la vita privata di Salvatore Esposito

Salvatore Esposito è fidanzato con Paola Rossi, una ragazza laureata in Giurisprudenza che di professione fa la screenwriter e Directors agent. Almeno così di definisce lei su Instagram. I due si sono conosciuti nel 2014 in Spagna. Salvatore Esposito non è sposato e non ha figli. Ma non sappiamo molto altro sulla sua vita privata perché è molto riservato.

La carriera di Salvatore Esposito

Il primo ruolo importante di Salvatore è nel 2013 nel cast della fiction Il clan dei camorristi, fiction in onda su Canale 5 e ispirata alle vicende del famigerato clan dei Casalesi. Da qui arriva il salto e passa a fare uno dei protagonisti di Gomorra.

Qui, Salvatore ottiene il ruolo di Gennaro “Genny” Savastano, figlio del boss camorrista Pietro, ragazzo viziato, arrogante e violento che ad un certo punto sarà costretto a fare da solo. Salvatore partecipa a tutte e quattro le stagioni e partecipa anche ad uno dei video ironici dal titolo “Gli effetti di Gomorra sulla gente”. Ha recitato anche in Fargo, popolare serie tv statunitense distribuita in tutto il mondo.