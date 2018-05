ROMA – “Il mio ex marito mi picchiava. Mi ha rotto il naso, le orecchie e la mascella. Non ho mai denunciato per proteggere i miei figli”: a parlare è Sandra Milo. L’attrice, 85 anni, ha fatto questa confidenza al giornalista del Fatto Quotidiano Peter Gomez, durante il suo programma sul canale Nove La confessione.

Già in passato la Milo aveva accennato a delle violenze subite dai compagni della sua vita, il primo dei quali fu, quando lei aveva appena 15 anni, il marchese Cesare Rodighiero, con il quale rimase sposata tre settimane. Poi venne il produttore greco Moris Ergas, da cui è nata la figlia Debora, quindi il matrimonio, con rito civile, con Ottavio De Lollis, da cui sono nati Ciro e Azzurra, e poi ancora le nozze con il cubano Jorge Ordonez.

Nell’intervista a Gomez l’attrice racconta di essere stata picchiata da uno dei suoi ex, di cui però non fa il nome. “Mi ruppe il naso, le orecchie e la mascelle. Ma non lo denunciai perché provavo una grande vergogna, non tanto per me quanto per il mio compagno. Mi sembrava che si fosse comportato nel modo peggiore, che diventasse la persona peggiore”.

Non denunciò anche perché, dice, “volevo proteggere i miei figli. Non potevo rendere pubblica questa cosa, in fondo era meglio se ne soffrivo io da sola. Per non parlare dei figli magari a scuola gli avrebbero detto che il papà aveva picchiato… Terribile”.