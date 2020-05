Scarface, il remake vedrà alla regia Luca Guadagnino

ROMA – Luca Guadagnino è stato chiamato a rileggere un film cult, Scarface.

La Universal ha annunciato che il regista italiano è stato chiamato a rivedere la sceneggiatura e rileggere il reboot della storia ispirata al mafioso Al Capone.

Guadagnino dovrà riprendere uno script la cui ultima versione è firmata dai fratelli Ethan e Joel Coen.

La storia di Scarface è stata già adattata molte volte anche se la versione più famosa è quella del 1983, quella di Brian De Palma con Al Pacino e Michelle Pfeiffer.

Scarface, dal soprannome del grande gangster Al Capone, racconta la scalata al successo nel mondo criminale di Tony “Scarface” Camonte, passato dall’essere un semplice sicario a gestire il traffico illegale di alcool nella Chicago d’epoca proibizionista.

La vicenda è modellata sul romanzo omonimo scritto nel 1929 da Armitage Trail, giovane scrittore morto l’anno dopo, e che è poi diventato un film del 1932 diretto da Paul Muni.

Quello con Scarface non sarà, però, l’unico impegno futuro di Guadagnino.

In arrivo ci sono la serie creata per Hbo “We Are Who We Are” e il documentario su Salvatore Ferragamo.

In questi mesi, ha anche ribadito la volontà di realizzare un sequel di Chiamami col tuo nome. (fonte REPUBBLICA)