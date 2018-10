LOS ANGELES – Scarlett Johansson non è solo l’attrice più pagata al mondo, ma anche la prima donna a prendere quanto i colleghi uomini. E’ il primato che la giovane star, 33 anni, si è aggiudicata con il ruolo di Natasha Romanoff, ossia Black Widow (la vedova nera), nel prossimo film della Marvel incentrato sulla supereroina: 15 milioni di dollari.

La Johansson eguaglia così il cachet che è stato riconosciuto a Chris Evans e Chris Hemsworth, rispettivamente Captain America e Thor, in Avengers: Infinity War. In epoca di #metoo l’attrice, che è anche un’accesa attivista, ha infranto il soffitto di cristallo per eccellenza, che ha visto finora le donne sempre su un gradino più basso rispetto agli uomini.

In realtà Scarlett Johansson è andata oltre: non solo ha uguagliato il salario, ma ha anche strappato il compenso più elevato mai ottenuto da un attore per una parte ora autonoma nelle serie della Marvel. Secondo quanto scrive Hollywood Reporter, nel 2008 Robert Downey jr fu pagato 500mila dollari per la parte di Tony Stark in Iron Man, mentre Chadwick Boseman è stato pagato solo due milioni di dollari per il suo ruolo in Black Panther.

La Johansson ricopre il ruolo di Natasha Romanoff-Vedova Nera nei film del Marvel Cinematic Universe dal 2010 e a partire da Iron Man 2, e l’aumento del compenso può essere indicativo del fatto che la Marvel ha intenzione di tenersi stretta l’attrice per molto tempo. Attualmente il film Black Widow, per la cui regia è stata ingaggiata un’altra donna, la regista australiana Cate Shortland, non ha ancora una data di uscita. In attesa della Vedova Nera l’attrice sarà ancora l’eroina nel quarto film, ancora senza titolo, della serie Avengers che sarà nelle sale cinematografiche a maggio del 2019.