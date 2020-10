Sean Connery è morto a 90 anni, resterà sempre nella storia del cinema per aver interpretato l’iconico agente segreto James Bond.

Grave lutto per il mondo del cinema, Sean Connery è morto a 90 anni.

In Italia lo abbiamo visto per l’ultima volta nel 2007.

Quando venne alla Festa del Cinema di Roma per ritirare un premio alla carriera (il Marco Aurelio d’oro).

Questo premio fa bella mostra di se in una bacheca spoglia di riconoscimenti pari al suo successo:

un Oscar come miglior attore non protagonista (per “Gli intoccabili” di Brian De Palma), tre Golden Globes, un po’ di ovvi riconoscimenti in patria e una trentina di premi alla carriera (tra cui perfino un Telegatto).

Ma Sean Connery, nato a Edimburgo da un camionista e una cameriera, non ne ha mai fatto un dramma.

Ancora pochi mesi fa Sean Connery è stato confermato per acclamazione come il miglior James Bond della saga di 007.

Difficile dire quanto soffra questa associazione obbligata.

In gioventù non le diede molto peso poi ne fu ossessionato tanto da interrompere bruscamente una storia iniziata nel 1962.

Da “Licenza di uccidere” dopo cinque successi planetari fino a “Si vive solo due volte” (1967).

Per sfuggire al cliché di 007, Sean ottenne di alternare il ruolo-principe con altri film.

Cominciò così a costruirsi un nuovo personaggio (coraggioso, macho, ironico, romantico).

Con l’età Sean Connery diventa un divo e un attore sicuro di sé.

Con 94 film alle spalle, 10 avventure produttive e una regia all’attivo, ha spesso dichiarato di aver molto amato “Gli intoccabili“, “The Rock“, “Entrapment“, “Indiana Jones e l’ultima crociata” (come padre di Harrison Ford), “La casa Russia“.

Benché dopo il suo ritiro dalle scene nel 2006 si sia spesso ipotizzato che fosse affetto dal morbo di Alzheimer, Sean Connery è riapparso in pubblico (al torneo di tennis di Flushing Meadows) nel 2017.

Nel ritirare un premio alla carriera ha detto:

“I miei piedi stasera sono stanchi, ma il mio cuore e il mio cervello proprio no!” (fonte Ansa).