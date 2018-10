LOS ANGELES – L’attrice Selma Blair ha rivelato di essere malata di sclerosi multipla. La confessione è arrivata in un post pubblicato su Instagram sabato. Attrice in numerosi film tra cui “Cruel Intentions”, 46 anni, la Blair ha rivelato che la malattia le è stata diagnosticata ad agosto. “Sono disabile, a volte cado, faccio cadere anche le cose, la mia memoria è nebulosa, e il mio lato sinistro sta chiedendo indicazioni a un gps rotto. Non so esattamente cosa farò, ma so che farò del mio meglio”, ha scritto sul social.

L’attrice ha voluto condividere questo momento spiegando come abbia bisogno di aiuto anche per vestirsi, infilarsi un top o allacciarsi i pantaloni. “Da quando, alle dieci di sera del 16 agosto, mi è stata data questa diagnosi, ho il supporto e l’amore di moltissime persone e ne sono grata”, ha aggiunto l’attrice.

“Voglio poter giocare con mio figlio ancora, voglio poter scendere in strada e cavalcare il mio cavallo. Ho la sclerosi multipla e sto bene, avevo questa malattia da almeno 15 anni, e avevo sottovalutato i sintomi. Ora, almeno, sono contenta di sapere. E di condividere tutto questo”.