LOS ANGELES – Hollywood sotto choc per l’attrice americana Selma Blair, che in un post su Instagram ha rivelato di avere la sclerosi multilpla. La star di Legally Blonde e Cruel Intentions, 46 anni, ha raccontato che la sua malattia le è stata diagnosticata ad agosto, ma lei avvertiva i sintomi “da anni”.

“Sono disabile, ho la sclerosi multipla. Mi capita di cadere, butto le cose, la mia memoria è nebbiosa. E il mio lato sinistro sta chiedendo indicazioni da un gps rotto. Non so esattamente cosa farò, ma farò del mio meglio”, ha scritto l’attrice, che recita nella serie di fantascienza di Netflix Another Life, esprimendo la sua gratitudine per la costumista Alissa Swanson che la aiuta a vestirsi.

“Con la grazia del Signore, e con la potenza e la comprensione dei produttori di Netflix, ho un lavoro. Un lavoro meraviglioso. Spero di dare speranza agli altri”, ha aggiunto Blair, che afferma di provare una grande fatica fisica. “Voglio giocare ancora con mio figlio, voglio camminare per strada e andare a cavallo, ho la sclerosi multipla e sto bene, ma se mi vedete fare cadere le cose per strada, sentitevi liberi di aiutarmi a riprenderle”, ha scritto.

La sclerosi multipla, che colpisce più di due milioni di persone in tutto il mondo, per lo più donne, provoca un’interruzione del sistema immunitario che attacca la mielina, la guaina protettiva delle fibre nervose, e causa sintomi come debolezza dei muscoli, disturbi dell’equilibrio, della vista, della lingua e può portare alla paralisi completa.