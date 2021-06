Shannen Doherty, l’indimenticabile Brenda di Beverly Hills, rivendica la bellezza autentica con una foto senza trucco. In un duro post su Instagram l’attrice si scaglia contro botox, filler e chirurgia estetica e lancia un messaggio di body positivity che possa essere d’esempio anche a chi lotta contro la malattia come lei.

Shannen Doherty e il cancro al seno

L’attrice lo scorso anno ha dovuto affrontare la terribile notizia del ritorno del cancro al seno. Era riuscita a sconfiggere il tumore, comparso per la prima volta nel 2015, ma purtroppo ha avuto una recidiva proprio mentre affrontava un’altra terribile tragedia: la morte prematura del suo grande amico Luke Perry, Dylan di Beverly Hills.

Nonostante ciò l’attrice continua a lanciare messaggi positivi, mostrando ogni giorno sui social network la sua voglia di vivere e di andare avanti anche dopo la diagnosi.

Ecco perché ha deciso di mostrare il suo volto senza trucchi né filtri. “Amo il fatto che ho vissuto e che il mio viso rifletta la mia vita – scrive – Sono sopravvissuta al cancro e ora finalmente abbraccio me stessa…”.

In una intervista a People, l’attrice aveva spiegato come la malattia l’avesse costretta a rivalutare il rapporto col suo copro: “Alcune delle medicine distruggono il collagene e quindi non avrò mai una faccia senza rughe”.

Shannen Doherty, la guerra a filler e botox

Per questo Shannen Doherty oggi si professa paladina del body positivity. “Guardando film stasera – riflette – ho notato che c’erano pochi personaggi femminili con cui potevo relazionarmi, donne senza filler, senza botox, senza lifting. Donne che hanno accettato il loro viso e l’esperienza che mostra”.

Quindi lancia un appello: “Basta con la percezione di noi stesse che le riviste e Hollywood cercano di inculcarci. Voglio vedere donne come me. Donne come noi”.