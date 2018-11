LOS ANGELES – Sperava di arrivare al debutto del film Outlaw King – Il re fuorilegge, su Netflix. Ma Shirley Hellyar non ce l’ha fatta: l’attrice è stata sconfitta dal cancro, poco prima dell’uscita della pellicola nella quale aveva interpretato una piccola parte.

Il film che narra le vicende di Roberto I di Scozia, con Chris Pine protagonista, ha debuttato su Netflix il 9 novembre. Shirley è morta due giorni prima.

Un destino inesorabile quello che ha travolto l’attrice nel giro di poche settimane. A ottobre si era recata a New Castle per festeggiare con alcuni amici i suoi 40 anni. Ma durante la festa si era sentita male e così è arrivata l’infausta sentenza: il cancro che aveva già sconfitto in precedenza era tornato ed era già allo stadio terminale.

I riflettori su Shirley si erano già accesi nelle scorse settimane quando aveva dato vita ad una raccolta fondi sul web per il suo funerale: l’attrice non voleva pesare sulle finanze dei genitori che già nel ’99 hanno dovuto dire addio ad un altro figlio, il fratello di Shirley morto ad appena 16 anni.