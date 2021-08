Sonny Chiba è morto per Covid: fu Hattori Hanzo in Kill Bill, aveva 82 anni

E’ morto, per complicazioni legate al Covid, Sonny Chiba. L’attore, che fu Hattori Hanzo in Kill Bill e maestro di arti marziali giapponese, aveva 82 anni.

Il suo agente, Timothy Beal, lo ricorda come “un grande amico e un cliente fantastico, un uomo così umile, premuroso e gioviale”.

Il suo vero nome era Sadaho Maeda ed era nato nel 1939 a Fukuoka, nel Sud Ovest del Giappone. Chiba aveva studiato arti marziali e la sua expertise, in particolare nel karate, gli era valsa numerosi ruoli cinematografici e televisivi.

Al punto che Quentin Tarantino aveva pensato il ruolo di Hattori Hanzo come omaggio a posta per Chiba, di cui era un grande ammiratore.

Sonny Chiba, da Street Fighter a Tarantino

Sonny Chiba si era fatto notare sulla scena internazionale già dagli anni Settanta, con The Street Fighter, la trilogia ispirata ai film di Bruce Lee, in cui Chiba recitava la parte di Takuma Tsurugi, un letale sicario che si trova prima a lavorare per la Yakuza, la mafia giapponese, e poi a combatterla.

Trilogia, tra l’altro, molto amata dal giovane Tarantino che definì Sonny Chiba “il più grande attore che abbia mai lavorato nei film di arti marziali”. Ecco perché nel 2003 Tarantino lo scelse per il ruolo dell’anziano samurai di Kill Bill che forgia una delle sue celeberrime spade per Uma Thurman.

Sonny Chiba ha recitato anche in “The Fast and the Furious: Tokyo Drift” nei panni della Yakuza, Kamata. E poi in “Bullet Train”, “Champion of Death”, “The Storm Riders”, “Karate Warriors”, “Doberman Cop”, “Shogun’s Samurai”.