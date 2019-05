LOS ANGELES – È morto Peter Mayhew, attore che interpretò il ruolo di Chewbacca nei film della celebre saga Star Wars. Mayhew aveva 74 anni ed è deceduto martedì 30 aprile, ma la famiglia ha annunciato della sua scomparsa solo ieri, 2 maggio, con un post su Twitter. “La famiglia di Peter Mayhew – si legge nel tweet – con profondo amore e tristezza, si rammarica di condividere la notizia che Peter è scomparso. Ci ha lasciato la sera del 30 aprile, 2019 con la sua famiglia al suo fianco nella sua casa del Texas settentrionale”.

Mayhew nacque a Londra nel 1944. Era alto 2,21 metri, il che gli permise di sbarcare il suo primo ruolo cinematografico nel 1976 nelle riprese di “Sinbad e l’occhio della tigre”, in cui interpretava un minotauro. Nel 1977 fu scelto da George Lucas per interpretare Chewbacca, il co-pilota di Ian Solo – interpretato da Harrison Ford – nel primo film di Star Wars e ha continuato a recitare nel famoso Wookie in “The Awakening of the Force” (2015), prima di essere sostituito a causa di problemi di salute.

Rimase come consulente per il suo successore nel ruolo di Chewbacca, il giocatore di basket finlandese Joonas Suotamo. “Era il più gentile dei giganti, un uomo alto con un cuore ancora più grande che non mancava mai di farmi sorridere, e un amico leale che amavo profondamente”, gli a reso omaggio Mark Hamill (Luke Skywalker) su Twitter. (fonte USA TODAY)