ROMA – È morto un grande protagonista degli Spaghetti western: a 85 anni è scomparso Thomas Hunter, protagonista di Un fiume di dollari di Carlo Lizzani e altri film cult del genere come Tre pistole contro Cesare di Enzo Peri e La legione dei dannati di Umberto Lenzi. Hunter, nato a Savannah in Georgia, ha trascorso 10 anni in Italia tra ’60 e ’70 prima di tornare negli Stati Uniti. Come riporta Marco Giusti su Dagospia, l’attore americano è morto nella sua casa di Rowayton, in Connecticut.

Filmografia.

Papà, ma che cosa hai fatto in guerra? (What Did You Do in the War, Daddy?), accreditato come Tom Hunter, regia di Blake Edwards (1966).

Un fiume di dollari, regia di Carlo Lizzani (1966).

3 pistole contro Cesare, regia di Enzo Peri (1967).

Katiuscia (Liebesnächte in der Taiga ), regia di Harald Philipp (1967).

Lo sbarco di Anzio, regia di Edward Dmytryk e, per la versione italiana, Duilio Coletti (1968).

Il magnifico Tony Carrera (El magnífico Tony Carrera), regia di José Antonio de la Loma (1968).

La legione dei dannati, regia di Umberto Lenzi (1969).

Revenge, regia di Pino Tosini (1969).

½ litro di rosso per il conte Dracula (Gebissen wird nur nachts – das Happening der Vampire), regia di Freddie Francis (1971).

Madness – Gli occhi della luna, regia di Cesare Rau (1971).

X 312 – Flug zur Hölle, regia di Jesús Franco (1971).

Il sorriso del ragno, regia di Massimo Castellani (1971).

Equinozio, regia di Maurizio Ponzi (1971).

Il serpente (Le serpent), regia di Henri Verneuil (1973).

Wer stirbt schon gerne unter Palmen?, regia di Alfred Vohrer (1974).

Il giustiziere (The ‘Human’ Factor), accreditato come Tom Hunter, regia di Edward Dmytryk (1975).

Cassandra Crossing (The Cassandra Crossing), accreditato come Tom Hunter, regia di George Pan Cosmatos (1976).

La legge violenta della squadra anticrimine, regia di Stelvio Massi (1976).

The Act, accreditato come Tom Hunter, regia di Sig Shore (1984).