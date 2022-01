Top Gun, curiosità sul film con Tom Cruise: dalle lezioni in moto alla scuola di combattimento, e quel bacio improvvisato… Top Gun, diretto da Tony Scott e interpretato da Tom Cruise, Kelly McGillis e Val Kilmer, è uno dei film più iconici e di successo degli anni 80. Uscito nel 1986, il film è diventato negli anni un vero e proprio cult. Top Gun è in onda questa sera 3 gennaio in prima serata su Italia 1 dalle 21:20.

Top Gun: la trama del film

Un giovane aviatore della marina militare americana, Pete “Maverick”, e il suo amico, Nick “Goose” sono diventati i membri di punta del loro equipaggio. Vengono notati dal superiore per la loro condotta nel salvataggio di un’altra squadra. Ai due vengono così aperte le porte della prestigiosa scuola Top Gun. Nonostante la difficoltà del corso di addestramento, Maverick va avanti. L’aviatore si innamora di Charlie, istruttrice della scuola e suo superiore. Maverick si ritroverà a fare i conti con un incidente accaduto durante le esercitazioni.

Top Gun: curiosità sul film

Come spesso accade, il ruolo principale era destinato in origine ad un altro attore. In questo caso il ruolo di Maverick fu offerto a Matthew Modine, che rifiutò la parte per lavorare al film Full Metal Jacket di Stanley Kubrick.

Tom Cruise, che all’epoca aveva 24 anni, doveva guidare nel film una moto Kawasaki. L’attore, per riuscire a guidarla al meglio, prese lezioni nel parcheggio di un concessionario.

A causa delle molte libertà registiche, Tony Scott, nel corso della produzione del film, venne lincenziato per tre volte.

La Top Gun (United States Navy Fighter Weapons School) esiste realmente ed è una scuola di combattimento per i piloti della arina militare statunitense nata nel 1969.

Durante la scena in cui Charlie dichiara il proprio amore per Maverick, Tom Cruise dimenticò la sua battuta, gettandosi nell’improvvisasione di un bacio che nella sceneggiatura non c’era. Il regista decise di tenere la scena così.

Durante le scene in cui apparivano insieme gli attori Kelly McGillis e Tom Cruise, quest’ultimo doveva salire su un rialzo. Lei è alta 178 cm, l’attore 170.

La Marina degli Stati Uniti, all’uscita del film, mise a disposizione alcuni uffici di reclutamento nei pressi dei cinema per attirare i giovani. L’arruolamento aumentò del 500%.