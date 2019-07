Top Gun, Maverick torna a volare: dopo il 1986. TRAILER UFFICIALE

ROMA – Tom Cruise alias Maverick torna a volare 33 anni dopo l’uscita di Top Gun. C’è infatti il trailer ufficiale in italiano del sequel della famosa pellicola che uscirà (anche in Italia) nel 2020. Il titolo è Top Gun: Maverick, diretto da Joseph Kosisnki, e il protagonista è ancora una volta Tom Cruise. Con lui nel cast anche Val Kilmer, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Ed Harris.

Top Gun è un film d’azione del 1986, diretto da Tony Scott e prodotto da Don Simpson e Jerry Bruckheimer, in associazione con la Paramount Pictures. La sceneggiatura è stata scritta da Jim Cash e Jack Epps Jr., ed è stato ispirato da “Top Guns”, un articolo scritto da Ehud Yonay per la rivista California.

Il film è interpretato da Tom Cruise, Kelly McGillis, Anthony Edwards, Val Kilmer, e Tom Skerritt. Cruise interpreta il tenente Pete “Maverick” Mitchell, un giovane aviatore della marina militare americana (US Navy). A lui ed al suo Navigatore Nick “Goose” Bradshaw (Anthony Edwards) viene offerta la possibilità di partecipare alla prestigiosa scuola Top Gun. Il film racconta i progressi di Maverick attraverso la formazione, la sua storia d’amore con un istruttore femminile (Kelly McGillis), il suo superamento di una crisi di fiducia a seguito di un incidente fatale durante le esercitazioni, e l’abbattimento di aerei nemici in dogfight.

La pellicola prese come spunto gli scontri aerei della guerra fredda e lanciò Tom Cruise come star di Hollywood. Inoltre vinse un Oscarper la miglior canzone con Take My Breath Away, prodotta da Giorgio Moroder per i Berlin. Nel 2015 è stato scelto dalla Biblioteca del Congresso per la conservazione nel National Film Registry in quanto “culturalmente, storicamente o esteticamente significativo”. (Fonte Wikipedia e YouTube).