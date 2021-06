Tre piani di Nanni Moretti a Cannes in concorso. Il film sarà in concorso per la Palma d’oro al 74/mo festival di Cannes, in programma dal 6 al 7 luglio. L’annuncio ufficiale questa mattina a Parigi alla conferenza stampa di presentazione.

Tre piani è l’adattamento dall’omonimo romanzo dello scrittore israeliano Eshkol Nevo (Neri Pozza). Protagonisti Margherita Buy, Riccardo Scamarcio, Alba Rohrwacher.

Quindi, Adriano Giannini, Elena Lietti, Alessandro Sperduti, Denise Tantucci, Nanni Moretti, Anna Bonaiuto, Paolo Graziosi, Stefano Dionisi, Tommaso Ragno.

Il film è prodotto da Sacher Film e Fandango con Rai Cinema, e Le Pacte. Uscirà nelle sale il 23 settembre in Italia distribuito da 01 Distribution.

Per i 18mila accreditati a Cannes, vaccino o test ogni 48 ore

Sono 18 mila i giornalisti e professionisti che hanno chiesto l’accredito al Festival di Cannes (6-17 luglio). In base alle disposizioni di sicurezza approvate dal governo francese, l’ammissione al Festival sarà soggetta a controlli sanitari giornalieri.

Ci sarà bisogno di un certificato che dimostri di aver ricevuto uno dei vaccini riconosciuti dall’Agenzia europea del farmaco. Provando che sono trascorsi 14 giorni dalla seconda dose o quattro settimane dal vaccino a dose unica).

Oppure del risultato negativo di un test antigenico eseguito non più di 48 ore prima (da rinnovare ogni 48 ore per tutta la durata del Festival), oppure della prova di immunità con un test anticorpale positivo eseguito non meno di 15 giorni prima.