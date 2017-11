Uma Thurman: “Weinstein soffri lentamente: non meriti neanche una pallottola”

LOS ANGELES – Uma Thurman per la prima volta commenta lo scandalo Weinstein e lo fa con parole durissime:

“Ho detto – ha scritto Uma Thurman su Instagram – recentemente che ero arrabbiata, e avevo qualche ragione, #metoo (l’hashtag su Twitter per denunciare le molestie sessuali, ndr) nel caso non lo si capisse dallo sguardo del mio viso….Penso fosse importante prendermi del tempo, essere corretta e precisa per cui buon Thanksgiving a tutti! (Eccetto tu Harvey, e tutti i tuoi malvagi cospiratori – sono felice che tutto stia procedendo lentamente- perché tu non meriti neanche una pallottola). Continuate a seguirmi. Uma Thurman”.