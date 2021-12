Una poltrona per due, curiosità sulla commedia con Eddie Murphy e Dan Aykroyd: dal film immaginario all’Eddie Murphy Rule, e i protagonisti… Una poltrona per due, diretto da John Landis e interpretato da Eddie Murphy, Dan Aykroyd e Jamie Lee Curtis, torna in televisione come da tradizione nel periodo delle festività natalizie. Il film è in onda questa sera 24 dicembre su Italia 1 dalle 21:30.

Una poltrona per due: la trama del film

I protagonisti del film sono Louis Winthorpe III e Billy Ray Valentine, due uomini molto diversi le cui vite sono destinate a intrecciarsi, sullo sfondo della città di Philadelphia. Luois è un cinico agente di cambio che lavora per l’azienda dei fratelli Randolph e Mortimer Duke. Billy, invece, è un senzatetto chiacchierone e fantasioso. Per colpa di un equivoco, i due si incontrano il giorno della vigilia di Natale sotto gli occhi dei fratelli Duke, che decidono di coivolgere i due in un esperimento sociale. Il piano è quello di offrire un incarico importante al senzatetto Billy e distruggere la reputazione di Louis, in quello che a tutti gli effetti è uno scambio di ruoli.

Una poltrona per due: curiosità sul film

Eddie Murphy e Dan Aykroyd sembrano davvero perfetti nelle loro interpretazioni. Eppure, non erano loro gli attori scelti dall’inizio. Gene Wilder, infatti, avrebbe dovuto interpretare il ruolo di Winthorpe e Richard Pryor quello di Valentine.

C’è un film mai realizzato dal regista John Landis, See you next Wednesday, che compare in diverse pellicole del regista. In Una poltrona per due compare la locandina di questo film nella camera da letto di Ophelia. Viene trasmesso anche nel film Un lupo mannaro americano a Londra, compare un cartellone della pellicola in The Blues Brothers e nel film Il principe cerca moglie.

Nel film ci sono diversi cameo, come quello di James Belushi, il fratello di John. John Belushi ha lavorato con Aykroyd e Landis nel film The Blues Brothers.

Nel 2010 è entrata in vigore negli Stati Uniti una legge finanziaria chiamata Eddie Murphy Rule, che regola l’insider trading impedendo di stipulare accordi se si viene in possesso di informazioni riservate del governo, come avviene nel film.

In Italia è stato realizzato nel 1992 un film che potrebbe considerarsi un remake: Ricky e Barabba, con Christian De Sica e Renato Pozzetto.

Dopo il grande successo del film, un ristorante di Philadelphia ha preso il nome dai due protagonisti, Louis Winthorpe e Billy Ray Valentine. Il ristorante ora si chiama Winthorpe & Valentine.

Una poltrona per due ha ricevuto diversi riconoscimenti. Ha vinto 2 Golden Globe (Miglior film commedia o musicale e Miglior attore in un film commedia o musicale ad Eddie Murphy), 2 BAFTA (Miglior attore non protagonista a Denholm Elliott e Migliore attrice non protagonista a Jamie Lee Curtis). Ha inoltre ricevuto una nomination agli Oscar per la Migliore colonna sonora ad Elmer Bernstein.