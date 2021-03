Valentina Nappi, nuovo film hard su DickDrainers.com: “Il culo del mio capo ha bisogno di assistenza”. La Nappi torna con una nuova pellicola hard che già sta facendo molto discutere sui social network.

Ne parla diffusamente Barbara Costa su dagospia.com. La Nappi è una delle attrici hard più famose in Italia. Si è ritagliata anche un’ottima visibilità a livello internazionale tra gli addetti ai lavori del settore a luci rosse.

Riportiamo di seguito, le dichiarazioni di Barbara Costa su Dagospia. Ecco la trama del film:

“Lei recita una boss antipatica, che assume un assistente e lo tratta male. Lo insulta, gli tira addosso oggetti. Lei è in crisi di nervi per responsabilità lavorative. E pure perché suo marito è via, in viaggio. Così un giorno ordina al suo assistente di raggiungerla di corsa. Non in ufficio ma a casa, e lì…”.