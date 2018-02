Vanessa Kirby, l’attrice rivela: ”Tante le scene tagliate a The Crown perché…”

LONDRA – Vanessa Kirby, attrice britannica che nella fortunata serie tv “The Crown” ha interpretato la principessa Margaret, ha rivelato che in alcuni episodi sono state tagliate delle scene di sesso “troppo provocanti”.

Due in particolare presentavano “contenuti espliciti” e sono state eliminate perché “nessuno vuole vedere le tette reali”.

L’attrice, di Wimbledon, sud-ovest di Londra, è stata la prima ospite di un nuovo podcast,”Love Stories” realizzato dalla giornalista Dolly Alderton.

Le è stato chiesto come si sentiva quando girava scene di sesso e la Kirby ha risposto che un certo numero di quelle considerate volgari sono state tagliate, come riferito dall’Evening Standard.

“Nel settimo episodio di questa stagione, era prevista una scena di sesso e abbiamo avuto lunghe discussioni su come doveva essere girata, è stato chiaro che eccitare non era l’obbiettivo di The Crown. Nessuno vuole vedere le tette reali”; scartata anche un’altra che mostrava un rapporto sessuale “in diverse posizioni”.

Kirby ha anche rivelato che alcune scene erotiche con la regina, interpretata da Claire Foy, e il principe Filippo, Matt Smith, avrebbero dovuto essere più esplicite. “Nella prima stagione, durante il viaggio della giovane coppia reaale in Sud Africa, doveva essercene una ma hanno detto:”Nessuno vuole vedere la regina fare sesso”.