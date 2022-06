Venezia, lo Stanley Kubrick ritrovato. Il primo film di Stanley Kubrick, Fear and Desire, venne proiettato in anteprima alla Mostra del cinema di Venezia del 1952 con il titolo Shape of Fear.

Venezia, lo Stanley Kubrick ritrovato

Il ritrovamento è emerso nell’ambito delle ricerche collegate al volume storico sulla Mostra realizzato da Gian Piero Brunetta. Frutto della collaborazione fra la Biennale e l’editore Marsilio.

La vicenda è stata per la prima volta interamente ricostruita attraverso lettere e documenti dall’Archivio Storico delle Arti Contemporanee (ASAC) della Biennale di Venezia. Sarà presentata sabato 9 luglio a Venezia.

Kubrick all’epoca aveva 23 anni. Esordiente, benché già fotografo affermato, mostra dallo scambio epistolare con Petrucci una forte personalità. Il film non viene presentato nella selezione principale (e Kubrick se ne rammaricherà). Ma nella sezione anticipatrice Festival del film scientifico e del documentario d’arte (e per questo non figura nel catalogo di quell’edizione).

“Fear and desire” anticipa l’antimilitarismo di Orizzonti di gloria

Si tratta – leggiamo sulla rivista specializzata Ciak – di un film di argomento bellico, in senso anti-militarista sull’assurdità della guerra. Un tema che Kubrick avrebbe in seguito sviluppato in capolavori diversi come Orizzonti di gloria e Full Metal jacket.

Una storia immaginaria su due nazioni in guerra. “Quattro militari sopravvissuti all’abbattimento del loro aereo si ritrovano in territorio nemico. Sopraffatti dal panico, perdono la testa e innescano una serie di violenze insensate. Compresa la cattura di una ragazza trovatasi sulla loro strada”.