ROMA – E’ morto all’età di 49 anni, in un ospedale di Los Angeles, Verne Troyer, l’attore affetto di nanismo diventato famoso per aver interpretato nella serie Austin Powers il ruolo di Mini Me, il clone perfetto desiderato dal Dottor Male, ma in formato “tascabile”.

Secondo la ricostruzione della stampa americana, l’attore soffriva di depressione e il rapporto della polizia parlerebbe di avvelenamento da alcol. La famiglia ha rilasciato un comunicato.

“Con grande tristezza e cuori incredibilmente pesanti vi scriviamo che Verne se n’è andato. Era una persona incredibilmente amorevole. Voleva che tutti sorridessero, che fossero felici. Ha ispirato persone di tutto il mondo con la sua determinazione: al cinema, in tv, su YouTUbe, nelle fiere, era sempre presente per dimostrare a tutti di cosa era capace. I suoi genitori, all’inizio, temevano che a causa della sua statura non sarebbe riuscito ad aprire le porte, ma lui solo con le sue forze ne ha conquistate moltissime, sia per lui che per gli altri. Era un combattente, e non si arrendeva nonostante le sconfitte. […] La depressione è un problema molto serio. Spesso non abbiamo idea delle battaglie che le persone attorno a noi combattono interiormente. Siate gentili con gli altri, e sappiate che non è mai troppo tardi per offrire il vostro aiuto”.

La famiglia, infine, ha invitato a contribuire con una donazione alle due fondazioni supportate da Verne: la Starkey Hearing Foundation e Best Buddies.