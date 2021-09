Violante Placido e la scena di sesso con George Clooney: “Vi dico come è andata…” (foto Ansa)

Intervistata dal Corriere della Sera, l’attrice Violante Placido che tra le altre cose ha anche parlato di quando recitò con George Clooney in una scena di sesso:

“Era una scena spinta e per entrambi non è stato immediato. La verità è che di solito gli attori non sono mai a loro agio nelle scene di amore…”.

Il ruolo del padre

Che insegnamenti, di fiction e di vita, le ha dato suo papà Michele? “Il suo esempio, con i suoi comportamenti, a volte con i silenzi, mi ha fatto capire che bisogna mettere tanta passione nella vita, così come nel lavoro. I suoi film lo testimoniano: mio padre ha sempre raccontato storie a sfondo sociale; oppure storie di pancia, di viscere, di passione e arte, che volevano comunicare emozioni agli altri”.

La fiction Fino all’ultimo battito

Giovedì in prima serata arriva su Rai1 “Fino all’ultimo battito”, la fiction di Cinzia Th Thorrini, in cui interpreta la moglie di un cardiochirurgo (Marco Bocci) che decide di salvare la vita a suo figlio a scapito di un altro paziente che ha più tempo per essere salvato.

“Se si vogliono vivere grandi emozioni e sentirsi sul filo del rasoio questa è la serie giusta. Racconta di un dubbio etico, il dilemma tra la vita del proprio figlio o di un altro. Quando si tratta di vita e di morte, la scelta diventa terrena, ci aggrappiamo alla materia, faremmo qualunque cosa pur di salvare nostro figlio. Ma da fuori è tutto piu facile, è più semplice giudicare, qui lo spettatore si chiede ogni volta come avrebbe agito”.