Willie Garson, è morto l’attore che interpretava Stanford Blatch in Sex and the City (foto Instagram)

E’ morto l’attore Willie Garson, storico interprete di Stanford Blatch, l’amico di Carrie Bradshaw nella serie Sex and the City e nei suoi sequel cinematografici. Aveva 57 anni. A dare l’annuncio il figlio sui social:

“Ti amo così tanto papà. Riposa in pace e sono così felice che tu abbia condiviso tutte le tue avventure con me e che sia stato in grado di realizzare così tanto”, ha scritto Nathen Garson su Instagram. Sono così orgoglioso di te. Sei sempre stato la persona più dura, divertente e intelligente che abbia mai conosciuto”. Non si conoscono al momento le cause del decesso.

Il ricordo di Cynthia Nixon

Cynthia Nixon, che ha interpretato Miranda Hobbes nella serie, ha espresso il suo dolore in un tweet. “Lo amavamo tutti e adoravamo lavorare con lui. Era infinitamente divertente sullo schermo e nella vita reale”, ha scritto. “Era una fonte di luce, amicizia e tradizioni dello spettacolo. Era un professionista consumato, sempre”.

La carriera di Willie Garson

William Garson Paszamant, questo il suo vero nome, è nato a Highland Park, New Jersey.

Garson ha iniziato a studiare recitazione all’età di 13 anni presso l’Actors Institute di New York e nel tempo ha fatto centinaia di apparizioni in TV e nei film. Oltre a ‘Sex and the City’, era forse meglio conosciuto come Mozzie, un truffatore nello show televisivo ‘White Collar’ e ha avuto anche ruoli ricorrenti in ‘NYPD Blue’, “Hawaii Five-0’e ‘Supergirl’. Garson ha adottato suo figlio, Nathen, nel 2009 e ha segnato l’adozione in un post su Instagram di gennaio che diceva: “Il miglior giorno della mia vita. Sempre”.